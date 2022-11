Giallo Mimì Manzo, previste nuove ricerche e ispezioni nei pressi del depuratore Gli inquirenti sono vicini alla soluzione del caso a distanza di quasi due anni dalla scomparsa

Pronti nuovi accertamenti nei pressi del depuratore di Prata Principato Ultra. In settimana saranno effettuati nuovi controlli e nuove ispezioni con attrezzature sofisticate, anche nelle vasche del depuratore, che potrebbero mettere in evidenza altre tracce utili alla soluzione del caso Manzo dopo i primi reperti acquisiti ieri mattina dai militari dell’arma dei carabinieri del comando provinciale di Avellino che ormai da quasi due anni seguono il caso di Mimì Manzo, muratore in pensione del quale non si hanno più notizie dall’8 gennaio del 2021.

Gli inquirenti sono vicini alla soluzione del giallo che al momento vedi iscritti nel registro degli indagati quattro persone: R.M, accusata di sequestro di persona e difesa dall’avvocato Federica Renna, A.R. accusato di false dichiarazioni e favoreggiamento difeso dall’avvocato Palmira Nigro, L.S e P.L. accusate rispettivamente di favoreggiamento e false dichiarazioni e solo favoreggiamento difese dall’avvocato Rolando Iorio.

L’appello dei familiari

Sul luogo delle ricerche, ieri mattina, erano presenti anche i familiari di Mimì Manzo che ancora una volta hanno lanciato un appello. La sorella, Lucia continua a sperare di poter trovare il corpo di Mìmì per una degna sepoltura, a distanza di quasi due anni dalla scomparsa.

L’allontanamento dalla festa di compleanno della figlia Romina

Il pensionato si allontanò la sera dell’8 gennaio 2021 al culmine di un litigio con la figlia durante la sua festa di compleanno. Riferì di voler andare a fare una passeggiata e una preghiera alla Basilica dell’Annunziata, ma non fece più ritorno a casa. Le tracce di Mimì Manzo si sono perse nei pressi dell’incrocio tra la stazione ferroviaria dismessa e via dell’Annunziata. Dalle telecamere visionate nel corso delle indagini dagli inquirenti si vede Mimì che viene fatto salire con l’inganno su di un’auto per essere condotto chissà dove. Forse nei pressi del depuratore? Le ulteriori ricerche che verranno effettuate nei prossimi giorni forniranno tutte le risposte utili alla soluzione del caso.