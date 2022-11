Frana Ischia, la squadra Usar dei Vigili del fuoco è partita da Avellino Il corpo specializzato nella ricerca dei dispersi si è unito ai soccorsi nella notte

I vigili del fuoco anche in questa emergenza di Ischia sono in prima linea. Sono partiti questa notte anche da Avellino i caschi rossi specializzati nella ricerca di persone sotto le macerie, una squadra Usar attrezzata e formata per individuare le persone disperse in situazioni avverse come quelle che si sono verificate sull'isola del Golfo di Napoli.

Sei unità sono partite questa notte alle quattro per essere lì alle prime luci dell'alba e dare man forte ai soccorsi. Una mobilitazione straordinaria di mezzi e uomini che insieme alla Protezione Civile stanno facendo di tutto per portare soccorso, non solo nell'area alluvionata, ma nche per prestare assistenza alle oltre 150 famiglie di sfollati che in questo momento non sanno dove andare, con l'allestimento di tende e ripari d'mergenza.