A Montevergine solo a Pasqua: Candelora senza Juta dei Femminielli Saltano anche i riti della Candelora del 2 febbraio con la tradizionale ascensione al Santuario

Il Santuario di Montevergine a Mercogliano, in provincia di Avellino, resta isolato fino a Pasqua. Dopo la frana dello scorso 26 novembre, che ha travolto ben 4 tornanti verso la vetta del Partenio della strada Provinciale 374, servono lavori di riassetto e messa in sicurezza non brevi, che dureranno ben oltre le prime ipotesi di lavoro. Ieri la notizia dell'ufficialità, della chiusura fino a Pasqua della strada per i lavori, è arrivata nel corso del Consiglio Provinciale a palazzo Caracciolo, con la necessaria approvazione del debito fuori bilancio di 82mila euro, per consentire una parte degli interventi. Nel corso dell'assise c'è stata l'illustrazione del programma di lavoro tra palificazione del costone e ricostruzione dell'arteria interessata dalla frana.

Niente Messa di Natale, Capodanno e dell'Epifania a Montevergine. Il Santuario resta chiuso, ma una webcam in collegamento costante dal sito del Santuario consente il collegamento virtuale dei fedeli con Mamma Schiavona. Intanto il Santuario resterà chiuso anche per la Candelora, con il conseguente annullamento anche dei riti della Candelora con la consueta ascensione al Santuario dei Femminielli. Un rito millenario, tra sacro e profano che si rinnova da anni e che, per la prima volta, potrebbe essere interrotto. Sul caso era intervenuta con un video appello anche Vladimir Luxuria, madrina di quello che, nel tempo, è stato ribattezzato il Femminiello Pride.