Botto di fine anno con esplosivo in Irpinia: ancora un bancomat saltato in aria E' successo alla filiale Bper di Sant'Angelo dei Lombardi

L'anno si chiude con un nuovo bancomat saltato in aria in Irpinia. Nella notte l'ennesimo assalto da parte di un commando di malviventi alla filiale Bper di Sant'Angelo dei Lombardi.

L'esplosione è avvenuta in via Arcangelo Sepe all'incrocio con piazza San Rocco. Gli abitanti, svegliati nel sonno hanno pensato in un primo momento alla violenta esplosione di petardi. Ma dopo poco tempo ci si è accorti dell'accaduto.

La cassa è stata asportata con il denaro all'interno. Bottino in via di quantificazione. Sul posto le forze dell'ordine insieme alla vigilanza Cosmopol.