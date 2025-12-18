Frana Montevergine, Candelora a rischio. Luxuria: Preghiamo per il miracolo Anche la madrina della Juta dei Femminielli interviene: preghiamo perchè i lavori siano rapidi

Il rischio è che oltre che per Natale, il Santuario di Montevergine, causa frana, resti isolato anche per la Candelora del 2 febbraio. L'Abate Riccardo Luca Guariglia e la comunità benedettina di Montevergine, comunicano che, "a causa per la frana dello scorso 26 novembre, il santuario resterà chiuso fino a tempo indeterminato". Le opere di messa in sicurezza richiederanno tempi non brevi, presumibilmente fino alla primavera del 2026 e nonostante gli appelli rischia di saltare anche la tradizionale Juta dei Femminielli, che si tiene in occasione della Candelora del 2 febbraio. Un appuntamento che, ogni anno, porta in vetta al Partenio migliaia di turisti, fedeli e appassionati della tradizione e unicità, che questo evento, tra liturgia e tradizione popolare, custodisce da secoli. Prega Mamma Schiavona perché la Candelora possa svolgersi la sua madrina Vladimir Luxuria. “Per me sarebbe un grande dolore se saltasse questo evento – spiega Luxuria -. Ormai per me la Candelora rappresenta un appuntamento irrinunciabile. La sicurezza, certo, è sempre al primo posto, ma spero nel miracolo, spero che Mamma Schiavona intervenga consentendo interventi rapidi e che consentano l'apertura della strada e del Santuario per la prossima Candelora”.