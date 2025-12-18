Premio due principati a Montoro: ecco gli otto protagonisti Premio rivolto a persone che si sono distinte nei diversi campi del sapere

Nella sala “Antonio Salerno” del comune di Montoro, conferenza stampa di presentazione del “Premio due principati" edizione 2025 che si svolgerà lunedì 22 dicembre alle ore 18:00 a palazzo municipale. Otto le personalità insignite, tutte di alto prestigio.

Ecco i nomi dei premiati:

1. Gerardo Cavaliere fondatore azienda Giuliva Heritage.

2. Giovanni Chieffo presidente Gal Irpinia.

3. Antonio Ferraioli presidente e amministratore delegato gruppo La Doria.

4. Massimo Gargano direttore generale Anbi.

5. Riccardo Luca Guariglia Abate ordinario di Montevergine.

6. Clemente Mastella sindaco di Benevento.

7. Generale Giuseppe Vadalà commissario straordinario per la terra dei fuochi.

8. Gabriel Zhchtriegel direttore generale parco archeologico di Pompei.

Il premio è attribuito annualmente a personalità viventi che con ingegno, dedizione e professionalità si sono distinte nei diversi campi del sapere, apportando maggiore sviluppo e crescita alla Regione Campania.

Ad illustrare il parterre dei premiati sono stati il presidente del premio due principati Enzo Pecoraro, il sindaco di Montoro Salvatore Carratù e il presidente del comitato tecnico scientifico Antonello Barretta.