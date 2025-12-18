Avellino, arrivano rinforzi in Procura: hanno giurato due giovani pm Marco Auciello e Giovanni Sodano hanno scelto di ricoprire il ruolo di sostituto procuratore

di Paola Iandolo

Marco Auciello, classe 95 e Giovanni Sodano, classe 93, entrambi campani, sono i due magistrati ordinari in tirocinio che questa mattina hanno giurato davanti al Presidente del Tribunale Francesca Spena, al Procuratore della Repubblica Domenico Airoma e al presidente della Sezione Civile Sossio Pellecchia e a quello della Sezione Penale Gian Piero Scarlato e dopo il tirocinio a Napoli saranno due nuovi pm della Procura della Repubblica di Avellino.

I due giovani magistrati hanno deciso di occupare il ruolo di sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Rinforzi per la squadra del Procuratore della Repubblica, che si vanno aggiungere agli arrivi di due nuovi sostituti: i magistrati Chiara Guerriero e Francesco Santosuosso. Ad Avellino entro giugno arriveranno altri tre magistrati in Procura, tutti giovanissimi.