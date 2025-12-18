Avellino rende omaggio a Domenico Fraternali: l’intitolazione spazio Victor Hugo La cerimonia sarà presieduta dalla Commissaria Straordinaria Giuliana Perrotta

Sabato 20 dicembre, alle ore 11.00, sarà inaugurato il Largo Domenico Fraternali, situato nello spazio antistante il Palazzo della Cultura Victor Hugo di Avellino. La cerimonia sarà presieduta dalla Commissaria Straordinaria del Comune di Avellino, Dott.ssa Giuliana Perrotta alla presenza delle autorità civili religiose e militari, della famiglia, degli Ordini professionale e della cittadinanza. L’intitolazione del Largo rappresenta un riconoscimento pubblico al valore umano e professionale di una personalità che ha contribuito in modo determinante alla crescita urbanistica e culturale della città di Avellino.