Atripalda, in volo droni sospetti: forse utilizzati per compiere furti Ancora una volta il consiglio utile è l'installazione delle telecamere

di Paola Iandolo

Raffiche di furti anche ad Atripalda. Nessun angolo del territorio irpino viene lasciato integro dalle bande di malviventi che si sono organizzate e affinate per compiere le azioni predatorie. L'ultima trovata è l'impiego dei droni in volo anche di notte per scattare delle foto degli ambienti da saccheggiare l'indomani o di lì a breve.

I residenti hanno notato il volo dei droni e hanno lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. I residenti della città del Sabato sono esasperati come quelli del capoluogo e delle zone rurali di ogni singolo comune irpino dove si susseguono i furti, le truffe agli anziani e i raid anche nelle attività commerciali.

Le forze dell'ordine invitano a segnalare ogni minimo movimento o presenza sospetta, ma la lotta con l'uso delle tecnologia diventa davvero impari. L'unico deterrente restano le telecamere e una massiccia illuminazione.