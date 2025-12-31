Un anno fa il crollo del muro ad Ariano: indagini completate ma è tutto fermo Si è in attesa del progetto esecutivo. Ecco la ricostruzione dei fatti

Un anno fa il crollo del muro di sostegno in via fontananuova ad Ariano Irpino. Clicca qui per rivederlo in queste immagini.

Il cedimento trascinò con sè la condotta idrica mettendo in ginocchio diverse famiglie rimaste senz'acqua. Un boato svegliò i residenti, all'imbocco della strada panoramica che porta alla variante. Fortunatamente non si registrarono feriti o danni alle auto parcheggiate in zona.

Cosa è successo finora? "Non sappiamo ancora oggi di che morte dobbiamo morire". E' l'indignazione degli abitanti di via Fontananuova.

Vi fu l’idea di far intervenire la Protezione Civile regionale tramite il genio civile, sono stati presentati inoltre ricorsi al Tar da parte di Immobiliare Sun Srl e un successivo esposto al Prefetto di Avellino dell'avvocato di Mario Iuorio come amministratore di condominio. Il Comune a sua volta ha dovuto nominare un legale per cercare di capire come procedere. Va ricordato che la frana è intervenuta su una proprietà privata. Il comune dal canto suo, attivatosi nell'immediatezza attraverso l'area tecnica con in prima persona il dirigente Angelo Morella, potrà intervenire solo in sostituzione dei privati inadempienti.

Arriviamo al 31 ottobre 2025. Questa fu la nostra intervista al geologo esperto Egidio Grasso:

"Abbiamo completato le indagini geognostiche e geofisiche, indispensabili per capire le cause del cedimento e le caratteristiche del sottosuolo. A breve avremo anche i risultati delle analisi di laboratorio geotecnico, che ci permetteranno di avere un quadro preciso del comportamento dei terreni".

Quali saranno i prossimi passi?

"Con tutti i dati a disposizione potremo ricostruire un modello geologico e geotecnico completo. Questo è il punto di partenza per valutare la stabilità del versante e progettare le nuove opere di contenimento. L’obiettivo è restituire sicurezza e funzionalità all’area, evitando il ripetersi di situazioni simili in futuro".

Ci può anticipare qualcosa sul progetto del nuovo muro?

"Sarà progettato con criteri moderni, tenendo conto non solo della resistenza strutturale ma anche della durabilità e dell’inserimento nel contesto. È un intervento che unisce competenza tecnica e attenzione per la sicurezza dei cittadini".

La situazione attuale: Le indagini sono state completate, il progettista sta lavorando per trovare la soluzione migliore. Si è in attesa del progetto esecutivo.