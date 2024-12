Ariano: crolla un muro di contenimento nella notte e si spezza la condotta Diverse famiglie restano senz'acqua nella zona interessata dalla frana

Crolla un muro di contenimento a blocchi trascinando con sè la condotta idrica e diverse famiglie restano senz'acqua. E' quanto accaduto in piena notte in via fontananuova ad Ariano Irpino in un'area di proprietà privata dove risiedono 24 famiglie. Un boato ha svegliato i residenti, all'imbocco della strada panoramica che porta alla variante. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.

Su posto sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco, carabinieri, alto calore con un reperibile di turno e l'area tecnica comunale con in prima persona il dirigente Angelo Morella allertato dal sindaco Enrico Franza.

Alcune famiglie sono scese in strada segnalando una presunta perdita nella zona già da tempo. Ma solo nelle prossime ore si potrà accertare cosa realmente abbia provocato lo scivolamento.

I vigili del fuoco di concerto con il comune hanno provveduto a delimitare l'area. Nelle prossime ore, ci sarà un tavolo tecnico tra il comune, l'alto calore, i proprietari dell'area ed i condomini, per stabilire come intervenire.

Al momento ci sono numerose famiglie senz'acqua fino al caseificio Lo Conte lungo la Variante, in attesa del ripristino dell'erogazione probabilmente mediante un bypass.