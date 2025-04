"Mia madre è morta su quel bus a Monteforte, chi ha sbagliato giusto che paghi" Alba Lanuto nella strage del bus precipitato a Monteforte Irpino il 28 luglio 2013, perse la madre

"Non me l'aspettavo, mi avevano detto che tanto sarebbe andata male, che non c'erano speranze. Per tutta la giornata con mia figlia abbiamo guardato notiziari e siti in cerca di aggiornamenti sull'esito del processo. E ora la giustizia, all'improvviso, con condanne che aspettiamo da anni".

Alba Lanuto nella strage del bus precipitato a Monteforte Irpino il 28 luglio 2013, perse la madre, Luisa Rocco. "E' morta proteggendo fino all'ultimo col suo abbraccio mia figlia Arianna, che era con lei”, racconta. E ora commenta tra le lacrime la sentenza dei giudici della Quarta sezione penale della Cassazione: ”Per anni ho combattuto una battaglia per la giustizia e ora sono talmente felice che non mi sembra vero. Mi mangio le mani per non esser stata in Cassazione - continua Alba - Avrei voluto prendere il treno per Roma, ma mi avevano detto che sarebbe andata male e non volevo assistere alla sconfitta finale”.

Parenti vittime Morandi: con condanna Castellucci sistema a nudo

"Come Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi esprimiamo pieno apprezzamento per la Sentenza in terzo grado del processo per la strage di Avellino, con la conferma delle condanne ai vari imputati, tra i quali Castellucci e Berti, nessuno potrà restituire le vite spezzate alle proprie famiglie e lenire il dolore, ma la giustizia ha fatto emergere un sistema di manutenzione inefficace, viziato da carenze enormi, incompetenza, mediocrità il tutto al fine di diminuire le spese in sfregio alle vite umane". Lo si legge in una nota del Comitato. "Questo dimostra che quanto sta emergendo nella nostra vicenda processuale non è un caso isolato, è il sistema che è stato messo a nudo, il vaso di Pandora è aperto. Sono colpevoli! La nostra vicinanza a tutte le famiglie delle vittime della strage di Avellino" prosegue la nota.