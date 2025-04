Ariano: malviventi sfidano le famiglie in casa e scappano Serata movimentata nelle contrade Santa Barbara e Serra

Serata particolarmente movimentata nelle contrade Serra e Santa Barbara ad Ariano Irpino, dove si è registrato più di un tentativo di furto in abitazione. Allertati carabinieri e polizia. In azione una banda composta da almeno quattro persone. Da una telecamera in modo particolare è stata ripresa la fuga dei malviventi a piedi dopo essere stati disturbati dal sistema di allarme di una villetta. Episodi che puntualmente tornano a ripetersi in concomitanza con le imminenti festività pasquali, anche se in realtà non sono mai cessati. Abitanti in strada, massima allerta nelle due contrade e non solo.