Percorsi diagnostici in radiologia di eccellenza: focus ad Ariano Le sfide future di Guidimedica, vera e propria istituzione sul territorio

Il percorso diagnostico dei pazienti candidati alla risonanza magnetica si è arricchito nell'ultimo decennio dell'apporto offerto dalle apparecchiature Rm ad altissimo campo magnetico (Ie. Rm a 3 tesla), uscite di recente dal campo sperimentale ed affidate alla pratica clinica quotidiana anche in Italia.

Il corretto ricorso a queste apparecchiature e le notevoli potenzialità offerte in diversi settori (Snc, prostata, mammella, apparato muscolo-scheletrico ed apparato genitale femminile in particolare) è ancora gravato dalla scarsa dimestichezza dei medici non radiologi e richiede un adeguamento culturale per

offrire le migliori possibilità diagnostiche ai pazienti.

E' di questo che si parlerà ad Ariano Irpino, oggi sabato 12 aprile nel corso di un congresso di altissimo livello, promosso da Guidimedica, nell'auditorium comunale con inizio alle 9.30.

Ecco il programma: ore 9:30 saluto delle autorità, Enrico Franza sindaco di Ariano Irpino, Mario Ferrante direttore generale dell'Asl di Avellino. Segreteria organizzativa Formainnova srl.

Ore 9:45 introduzione L. Brunese (Presidente Sirm), A. Rotondo (past president Sirm), ore 10:00 - La RM - Aspetti tecnici e normativi G. Guidi. L'Imaging allo stato dell'arte nella Diagnostica per immagini del Terzo Millennio. Ore 10:15 - I sessione. Moderatori: L. Musto, P. Romano. Sistema Nervoso Centrale - (F. Caranci). Scheletro e muscoli - (F. Di Pietto). Pausa. Ore 11:30 - II sessione, moderatori: G. Vallone, M. Volpe, mammella - (C. Caiazzo), Prostata, (D. D'Andrea).

Elenco relatori:

L. Brunese (Radiologia - Università del Molise)

C. Caiazzo (Radiologia - Università del Molise)

F. Caranci (Neuroradiologia - Università della Campania L. Vanvitelli)

D. D'Andrea (Radiologia - Fondazione Potito - Campobasso)

F. Di Pietto (Radiologia - Pineta Grande Hospital)

G. Guidi (Radiologia - Guidimedica)

L. Musto (Radiologia - AOG Moscati - Avellino)

P. Romano (Radiologia - Polo ospedaliero G. Criscuoli – Asl Avellino)

A. Rotondo (Radiologia - Università della Campania L. Vanvitelli)

G. Vallone (Radiologia - Università del Molise)

M. Volpe (Radiologia - Polo ospedaliero Sant'Ottone Frangipane Asl Avellino)

Il corso si propone di esplorare le potenzialità delle macchine RM ad altissimo campo magnetico nei settori suesposti per favorire la crescita culturale specifica dei medici radiologi e non radiologi.