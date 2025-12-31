Vigili del Fuoco Avellino, il capo reparto De Vito dopo 34 anni va in pensione Saluto oggi al capo preparto nel comando provinciale

Oggi 31 dicembre 2025 un altro pezzo importante del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino lascia il servizio attivo, infatti il Capo Reparto Michele De Vito dal prossimo primo gennaio 2026 sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Michele è entrato a far parte del Corpo Nazionale l'8 aprile del 1992, e dopo il corso di addestramento svolto presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma, veniva assegnato al Comando di Varese.

Durante i circa 34 anni di servizio ha partecipato a numerose operazioni di soccorso, tra cui le alluvioni di Quindici e Cervinara nel 1998 e 1999, il sisma in Molise del 2002, l'emergenza rifiuti in Campania, il terremoto in Abruzzo nel 2009, l'emergenza immigrati, la nevicata eccezionale in Irpinia avuta nel 2012 e i sismi nell'Italia Centrale del 2016.

Il Capo Reparto Esperto De Vito Michele lascia il servizio come Capo Turno Provinciale della Sezione D, e il Comandante Mario Bellizzi tessendone le lodi ribadisce che ha svolto questo ruolo con dedizione e senso di responsabilità, lasciando un'impronta indelebile per le sue capacità pragmatiche e umane con tutto il personale.

A Michele vanno gli auguri e i saluti di tutti i colleghi ed Amici del Comando di Avellino per una nuova vita all’insegna del dinamismo che lo ha sempre contraddistinto.