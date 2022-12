Si stacca una lamiera a Palazzo Trevisani, paura lungo il Corso di Avellino Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tetto

Una lamiera pericolante sulla sommità di palazzo Trevisani, paura lungo il Corso Vittorio Emanuele di Avellino. L'allarme scattato intorno alle 12 dallo scheletro dello storico edificio abbandonato da oltre 40 anni, danneggiato dal terremoto del 1980. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e due squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato con l'autoscala per mettere in sicurezza il tetto. L'area circostante l'edificio è stata transennata. Da anni sono bloccati i lavori per riqualificare palazzo Trevisani. Ad aprile l'amministrazione comunale ne aveva annunciato la ripresa ma poi si è nuovamente fermato tutto per quello che è l'emblema della mancata ricostruzione dopo il sisma dell'80, una delle tante ferite aperte, i cosiddetti “buchi neri” della città.