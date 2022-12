Forino, giovane ferito alla testa: indagano i carabinieri Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Baiano

Si indaga su un episodio dai contorni ancora poco chiari. Ieri pomeriggio un giovane originario del Bangladesh, si aggirava in via Carpini, strada interpoderale, alla frazione Celzi, con una vistosa ferita alla testa. Sono stati alcuni residenti a soccorrere per primi il giovane extracomunitario, e a chiamare i soccorsi e i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della locale stazione che hanno identificato il giovane.

Si tratta di un 25enne che avrebbe dichiarato, inizialmente di essersi ferito con un ramo mentre lavorava. Invece i sanitari del pronto soccorso del Moscati hanno appurato che la ferita è stata causata probabilmente da una aggressione. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Baiano: non si esclude l’ipotesi dell’aggressione.