"Le ronde non sono la soluzione, servono più uomini contro i furti nel Baianese" Il sindaco di Quadrelle Simone Rozza sarà in Prefettura per chiedere di rafforzare il presidio

Allarme furti nel Mandamento-Baianese, una vera e propria escalation quella che si sta registrando nei comuni della Bassa Irpinia e che preoccupa fortemente i sindaci.

“Siamo sotto tiro ormai da 20 giorni, bande di malviventi senza scrupoli stanno minando la serenità delle nostre comunità – dichiara Simone Rozza, sindaco di Quadrelle, uno dei comuni più colpiti. Domani mattina andremo in Prefettura per capire come arginare questa situazione. Chiederemo che aumentino gli uomini delle forze dell’ordine sul territorio, i carabinieri di Baiano stanno facendo un gran lavoro ma servono altre unità in questo momento".

"Quello che mi preoccupa maggiormente – aggiunge Rozza – è che i cittadini si stanno organizzando in ronde per presidiare il territorio ma devo stigmatizzare queste iniziative. Non spetta a loro, deve essere lo Stato a far questo e ribadiremo il concetto al Prefetto Paola Spena".

E su questo allarme è intervenuto anche il dirigente nazionale del Pd Franco Vittoria che attraverso i social chiede l'intervento delle istituzioni. "C’è bisogno di un atto concreto, c’è bisogno di una risposta dello Stato, c’è bisogno di inviare più forze dell’ordine, c’è bisogno di costruire una solidarietà istituzionale".