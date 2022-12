Allarme furti, restituite ai proprietari due auto rubate in Irpinia Un Suv rubato a Trevico e una vettura a Pietradefusi

Continua l’intensificazione della attività di controllo del territorio messo in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino su tutta la provincia, per il contrasto ai reati contro il patrimonio, in particolare ai furti in abitazione.

Nel fine settimana appena trascorso, l’attività svolta dai Carabinieri, oltre che a sventare alcuni furti, ha anche permesso di rinvenire e restituire, nel giro di poche ore, ai legittimi proprietari due veicoli rubati: un SUV rubato a Trevico e recuperato a Cimitile, in provincia di Napoli, e un’autovettura rubata a Pietradefusi e rinvenuta a Venticano.