Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: Baronissi e Forino piangono Ciro Iemma L'impatto domenica sera, il 38enne è deceduto all'ospedale Moscati di Avellino

È spirato nell'ospedale “Moscati” di Avellino il 38enne Ciro Iemma. Originario di Baronissi ma residente a Forino, domenica sera era rimasto coinvolto in un grave incidente sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Il giovane stava percorrendo in auto la carreggiata Sud quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'autocisterna nei pressi dello svincolo di Fisciano. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Dopo aver lottato per la vita nel reparto di “Rianimazione” dell'ospedale di Avellino, il suo cuore ha smesso di battere.