Pratola Serra: falso in bilancio, ex sindaco rinviato a giudizio

Falso nel bilancio 2017 al comune di Pratola Serra: rinviato a giudizio l’ex sindaco Antonio Aufiero.

Dopo che gli atti erano stati nuovamente inviati al pubblico ministero, il gup Fabrizio Ciccone ha disposto il rinvio a giudizio. Dunque, anche Antonio Aufiero - difeso dall'avvocato Teodoro Reppucci - dovrà affrontare il processo insieme agli altri componenti della giunta comunale, con l’accusa di falso materiale e ideologico. Il processo proseguirà a marzo dinanzi al tribunale di Avellino, per tutti gli imputati, accusati di falsità materiale ed ideologico in atto pubblico. In quella sede vi sarà la riunione dei due procedimenti.

Le accuse

Ad avviso degli inquirenti gli 11 imputati - tra cui l’ex sindaco e suo fratello - in concorso tra loro ed in qualità di componenti del consiglio comunale del comune di Pratola Serra, nell’ambito del procedimento amministrativo relativo all’approvazione del bilancio consuntivo dell’Ente per l’anno 2017, avrebbero attestato falsamente i fatti dei quali l’atto era destinato a provare la verità. In particolare, ad avviso degli inquirenti, nell’allegato al documento finanziario denominato “prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” avrebbero riportato residui attivi per 8.415.333,86 e residui passivi per euro 6,695.352,46.