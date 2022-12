"Aiuto, mi sento male", dramma di fine anno a Pietradefusi: muore 29enne La morte di un immigrato bengalese in un centro di accoglienza

E' morto a soli 29 anni un immigrato bengalese, colto da malore ieri in un centro di accoglienza in provincia di Avellino. Il dramma si è verificato a Pietradefusi, dove il giovane ha accusato un malore, chiesto aiuto ad alcuni amici e connazionali ospiti in un CAS a Dentecane, frazione di Pietradefusi, ma ogni tentativo di soccorso e rianimazione si è rivelato purtroppo vano. Il ragazzo da qualche mese si era trasferito nel centro di accoglienza straordinaria, dove alcuni immigrati ospiti come lui del centro hanno provato a soccorrerlo e ad allertare il 118.Dopo qualche ora tutti gli ospiti (ventiquattro), in prevalenza provenienti dal Sud Est asiatico, sono stati convocati presso la locale caserma dei Carabinieri per essere ascoltati in merito al decesso dell’amico bangladese.

Il sindaco di Pietradefusi, Nino Musto, è stato a sua volta informato della disgrazia e oggi il giovanissimo sarà sepolto con rito musulmano, in ossequio della sua fede religiosa.