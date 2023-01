Pratola Serra, si ribalta auto sulla Statale: paura per tre anziani Erano rimasti bloccati nell'abitacolo, liberati dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle 17, sono intervenuti sulla SS 7, via Nazionale Delle Puglie al Km. 302, 700, nel territorio del comune di Pratola Serra, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva fuori strada ribaltandosi. Al suo interno tre persone anziane, due donne ed un uomo, di cui l'uomo con una donna rimanevano bloccati nell'abitacolo. Gli stessi dopo essere stati liberati venivano affidati alle cure dei sanitari del 118 intervenuti, i quali erano visitati tutti sul posto, ma senza fare ricorso al ricovero ospedaliero. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.