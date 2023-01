Scomparsa Mimì Manzo, dalle celle telefoniche individuati i responsabili Pronte nuove convocazioni in Procura ad Avellino

Caso Manzo, i militari dell’Arma dei carabinieri stanno nuovamente passando al setaccio le cellule telefoniche agganciate la sera dell’8 gennaio 2021 nella zona tra via Marconi, via Dell’Annunziata e la stazione dismessa di Prata Principato Ultra.

Testimoni oculari e responsabili della scomparsa

Verranno ascoltati dagli inquirenti tutti coloro che alle 21.50 - ora della scomparsa del povero Mimì – erano presenti in quei luoghi e i cui cellulari hanno agganciato le celle telefoniche di quelle zone precise. In particolare gli inquirenti metteranno sotto torchio sia i testimoni oculari, coloro che per varie ragioni hanno sicuramente visto e sentito qualcosa, sia coloro che ad avviso degli inquirenti hanno avuto un ruolo preciso nella scomparsa di Mimì Manzo e che a loro volta vengono “protetti” dai testimoni oculari.

Nuove convocazioni

Nelle prossime ore, ci saranno altre convocazioni di persone informate dai fatti. Persone considerate fondamentali che saranno ascoltate direttamente dal Procuratore Airoma.