Caso Manzo, Romina riceve telefonate anonime: presentata denuncia Telefonate anonime e messaggi audio sui social sui quali indagano i militari di via Brigata

Continue le telefonate anonime ricevute, anche di notte, da Romina Manzo, la figlia dell’muratore in pensione scomparso dall’8 gennaio del 2021. Un messaggio audio inviato anche sui social alla giovane, figlia dello scomparso, che da tempo sta collaborando con gli inquirenti per far luce sulla sparizione di suo padre. Un’escalation preoccupante tanto da costringere la ragazza, affiancata dal suo legale Federica Renna a presentare stamattina una denuncia ai carabinieri del comando provinciale di Avellino.

A precisarlo il suo legale Renna che ha chiarito: “alla luce della situazione che stanno vivendo Romina e suo fratello Francesco per la scomparsa del padre, era bene informare i militari dell’arma di queste telefonate ricevute dalla mia assistita da un paio di mese”. Sicuramente sarà un gesto di un mitomane e non saranno legate alla scomparsa del papà, ma è opportuno che i militari dell’Arma indaghino.