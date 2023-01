Votazioni a Solofra, il Tar: si torna alle urne, ma solo nella quinta sezione Accolto in parte il ricorso presentato dal candidato a sindaco D’Urso

Amministrative nel comune della Concia: si torna al voto, esclusivamente in una sezione, la V. A stabilirlo il tribunale amministrativo di Salerno che ha accolto, in parte, il ricorso presentato dal candidato a sindaco e consigliere della lista “Solofra Libera”, Antonio D’Urso. Quest'ultimo in un ricorso aveva chiesto l’annullamento delle elezioni amministrative nel comune di Solofra del 12 giugno del 2022, nonché l’annullamento dei verbali delle operazioni elettorali relativi alle sezioni III, V, IX. In quanto il risultato elettorale sarebbe viziato da gravi illegittimità.

La decisione del Tar

Il Tar di Salerno ha rigettato il ricorso introduttivo e ha accolto parzialmente accolto i motivi aggiunti e per effetto ha disposto, limitatamente alla Sezione V, l’annullamento e la conseguente rinnovazione delle operazioni elettorali per il rinnovo della carica a Sindaco e del consiglio del comune di Solofra del 12 giugno del 2022.

La reazione del primo cittadino Moretti

Il sindaco Nicola Moretti si mostra tranquillo: “Sono sereno, credo che, nel dettaglio, il voto nella V sezione è stato chiaro e limpido. Non temo l’eventualità di tornare al voto. Ad ogni modo, già nella mattinata di oggi, abbiamo presentato ricorso in appello. Abbiamo 10 giorni di tempo e, l’incarico, è stato affidato all’avvocato Perugini. Io, ripeto, sono molto tranquillo”.