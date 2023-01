Apecar in fiamme a Serino, vigili del fuoco e carabinieri a lavoro L'incendio ha causato danni a un edificio limitrofo

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle 2.30 della notte appena trascorsa, sono intervenuti alla frazione San Biagio a Serino, in via Strada per un incendio che ha interessato un'Ape Car parcheggiata. La squadra intervenuta ha spento le fiamme che hanno avvolto il veicolo e ha messo in sicurezza l'area. Si sono registrati danni alla facciata dell'edificio limitrofo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Solofra; in corso accertamenti da parte di quest'ultimi.