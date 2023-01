Ariano: anziana scalza fugge dall'ospedale salvata nella notte dai carabinieri Deve la vita ai militari una 80enne rintracciata infreddolita e stremata lungo la panoramica

Deve la vita ai carabinieri una donna di 80 anni allontanatasi scalza, in piena notte dall'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. La segnalazione al 112 è giunta dalla stessa struttura sanitaria.

In pochissimi minuti le ricerche dell'anziana da parte dei militari nelle immediate vicinanze del plesso ospedaliero e lungo corso Vittorio Emanuele.

Una corsa disperata contro il tempo, considerate le temperature assai rigide della notte che sarebbero potute risultare fatali per la sopravvivenza della povera 80enne.

Una pattuglia ha raggiunto anche la sua abitazione ma senza esito alcuno. Passano fortunatamente soli dieci minuti e la donna viene rintracciata con un cappotto, senza scarpe, affaticata e in uno stato confusionale lungo la strada panoramica, non molto distante dalla caserma.

Era impaurita e stremata. Una storia che ha profondamente intenerito i carabinieri diretti dal tenente colonnello Salvatore Luciano, i quali l'hanno subito accompagnata all'interno, al caldo, rifocillandola e accudendola amorevolmente come una loro mamma in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. E' stata poi riaccompagnata al pronto soccorso e riaffidata alle cure mediche.

Una notte che sarebbe potuta finire tragicamente per lei se non fosse stato per l'interento velocissimo dei carabinieri intervenuti in suo aiuto.