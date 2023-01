Paura a Pago Vallo Lauro, va a fuoco un'auto parcheggiata Veicolo in fiamme anche ad Atripalda, tanto spavento per una donna alla guida

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la scorsa notte sono stati impegnati in un duplice intervento che ha riguardato incendi di autovetture. Il primo è stato effettuato nella tarda serata di ieri nel comune di Pago Vallo Lauro, in via Salvo D'Acquisto, dove un'autovettura parcheggiata è andata a fuoco.

Ad arrivare per primi sul posto la squadra del distaccamento di Nola del Comando di Napoli, che ha iniziato l'opera di spegnimento delle fiamme ultimata dalla squadra proveniente da Avellino. L'area è stata messa in sicurezza e non si sono registrati ulteriori danni.

Mentre alle ore 3'45 di questa notte si è dovuti intervenire ad Atripalda in contrada Alvanite, dove un'autovettura in transito ha preso fuoco. Anche in questo caso le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente, e per la donna alla guida nessuna conseguenza.