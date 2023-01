Monteforte, la maggioranza sostiene Giordano: "Siamo forti, lavoriamo al meglio" Consiglieri in aula durante il processo per dare sostegno al primo cittadino

Il gruppo consiliare di Maggioranza “Monteforte Si Può”, attraverso il capogruppo Angelo Damiano, esprime ancora una volta grande vicinanza al Sindaco Giordano, sentito come teste questa mattina presso il Tribunale di Avellino.

Una delegazione della maggioranza, composta dagli assessori Giulia Valentino, Lia Vitale e Martino Santulli, dal Presidente del Consiglio Comunale Maria della Sala e dal Consigliere Angelo Damiano, ha presenziato in aula per rappresentare sostegno e vicinanza al Primo Cittadino di Monteforte.

«Siamo stati presenti per dare forza e sostegno al Sindaco – spiega il Capogruppo – crediamo fortemente nel valore della giustizia e della verità, continueremo a sostenere il Sindaco nel corso di questa vicenda giudiziaria. La verità verrà a galla, ne siamo certi.»

Poi un passaggio sull’attività amministrativa: «Come già detto in precedenza, siamo sereni e lavoriamo come abbiamo sempre fatto: nel segno della legalità e del bene della nostra comunità. La macchina amministrativa non ha risentito minimamente poiché il nostro impegno è sempre stato costante, proficuo e immutato. Il nostro Sindaco sa bene di non essere da solo, sia nella vicenda che sta affrontando in tribunale, sia nell’impegno politico amministrativo che condivide con noi tutti.»