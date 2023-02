Tragedia nel Serinese: 56enne muore soffocato da un boccone al ristorante L'uomo, un napoletano, è morto nonostante i soccorsi tempestivi

Dramma nel serinese oggi, 1 febbraio 2023, in un noto ristorante del posto, dove un uomo è morto soffocato da un boccone di carne, mentre si trovava a pranzo con amici. Inutili i soccorsi delle personale sanitario, arrivato a bordo di tre ambulanze sul posto da Serino, Solofra e Avellino. La vittima, Rosario D. A., si trovava a tavola, e stava pranzando, quando all'improvviso il pezzo di cibo gli ha ostruito le vie aeree. Subito è stato dato l'allarme al 118, che ha inviato sul posto tre ambulanze, tra cui un centro mobile di rianimazione, ma i soccorsi e i tentativi di disostruzione con le manovre d'emergenza, sono risultati inutili. Non è servito anche il lunghissimo massaggio cardiaco e manovre salvavita. Per il 56enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito. Sconvolti amici e familiari dell'uomo e il personale della struttura, che hanno assistito ai drammatici momenti.