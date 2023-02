Smaltimento di rifiuti edili nel terreno di proprietà: denunciato imprenditore I controlli dei carabinieri forestali di Avellino e Chianche

Permane alta in Irpinia l’attenzione dei carabinieri del comando Provinciale e del Gruppo Forestale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati anche all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica e, in particolare, alla gestione illecita di rifiuti.

A conclusione di attività condotta dai carabinieri della stazione di Chianche congiuntamente con i colleghi della stazione Forestale di Avellino, è stato denunciato un imprenditore della provincia di Benevento per “Gestione illecita di rifiuti”.

L’indagine ha permesso di risalire all’identità del soggetto che aveva la materiale disponibilità di un terreno ubicato nel territorio del comune di Chianche, dove sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti, provenienti principalmente da demolizioni edili. L’area interessata, unitamente a circa 5 metri cubi di materiale di risulta, è stata sottoposta a sequestro e l’imprenditore deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. L’odierno deferito è persona sottoposta a indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.