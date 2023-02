Pratola Serra, ladri scatenati: cresce la paura: "Segnalate presenze sospette" Scatta il piano sicurezza, amministrazione e forze dell'ordine in campo

Negli ultimi giorni il territorio del comune di Pratola Serra è stato interessato da un’ondata di reati predatori: in particolare, sono stati tentati alcuni furti in abitazioni a ridosso del tratto autostradale e perpetrato atti vandalici presso la palestra comunale adiacente al cantiere della scuola elementare. Qui, oltre alla rottura delle porte d’ingresso della struttura comunale, si è potuta constatare l’introduzione di ignoti che hanno trafugato alcuni infissi in alluminio nonché dei vecchi termosifoni e finanche dei pannelli fotovoltaici installati sul tetto dello stabile.

Si guardano i filmati della videosorveglianza

Atal riguardo, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Pratola Serra, che stanno anche esaminando delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza del comune.

Carabinieri in azione

Massima è la collaborazione tra l’amministrazione comunale con le forze di polizia, al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio, il cui monitoraggio è costante. Per i recenti accadimenti è stata allertata anche la Prefettura di Avellino. Proprio a seguito della recrudescenza dei reati predatori registrati in questi ultimi giorni, i Carabinieri hanno ulteriormente intensificato l’attività di perlustrazione nell’intero territorio comunale, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Scatta il piano sicurezza

Inattuazione del programma proposto nella scorsa campagna elettorale, l’Amministrazione Comunale si sta impegnando anche ad implementare il Piano di Sicurezza, con particolare riguardo agli obiettivi sensibili e a quelle aree particolarmente colpite da tali fenomeni criminali, potenziando il servizio d'illuminazione ed il servizio di video sorveglianza: esso potrà essere d’ausilio anche al fine di monitorare il settore ambientale e combattere il fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti.

"Segnalate al 112"

L’attività posta in essere dalle forze dell’ordine proseguirà senza sosta, soprattutto per dare fiducia e tranquillità alla popolazione alla quale si richiede sempre la fondamentale collaborazione, segnalando al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette.