Truffa alla Bper: si va verso un unico processo per l’ex dipendente Accolta l’istanza di riunione avanzata dall’avvocato Tulimiero

di Paola Iandolo

Truffa in danno dei correntisti della Bper di Solofra: accolta l’istanza di riunione dei procedimenti avanzata dall’avvocato Fabio Tulimiero, difensore di A.D.F. accusato di aver sottratto dai conti dei clienti della banca circa 2milioni e 500mila euro dal 2008 al 2021. Il processo, per il cassiere sospeso dalla Bper della Città della Concia, stamane ha preso il via davanti al giudice monocratico del tribunale di Avellino, Lucio Galeota e proseguirà il prossimo 8 maggio.

Le costituzioni delle parti civili

Stamane si sono costituiti già una trentina di correntisti truffati che negli ultimi tredici anni gli avevano affidato gran parte dei loro risparmi. Le vittime sono rappresentate dagli avvocati Raffaele Tecce, Gaetano Aufiero, Matteo Fimiani, Olindo Preziosi, Francesco Di Cicco e Gerardo Di Martino, mentre la filiale Bper di Solofra è rappresentata dall’avvocato Luigi Petrillo.

Le accuse

Le indagini furono svolte dai militari di Via Pontieri che eseguirono anche un decreto di perquisizione nei confronti del 59enne di Mercogliano. A firmare il decreto di citazione a giudizio diretta il pubblico ministero della procura della Repubblica di Avellino, Fabio Massimo Del Mauro.