Abitazione in fiamme a Volturara: anziana salvata dai carabinieri e Misericordia Il fuoco generato da una stufetta elettrica mal funzionante

Questa mattina, in un’abitazione di Volturara Irpina è scoppiato un incendio, che ha messo in serio pericolo i tre componenti della famiglia. Al momento dell'accaduto erano presenti nella casa una donna di 41 anni la figlia undicenne e una donna di 84 anni disabile, per fortuna hanno fatto appena in tempo a mettersi in salvo. Le fiamme partite da una stanza e propagate ad altri ambienti sono state spente con non poche difficoltà visto anche che l'edificio si trovava in un posto molto stretto anche per il passaggio dei mezzi di soccorso. Ci sono volute diverse ore alla squadra del distaccamento di Montella e una proveniente dalla sede centrale di Avellino, per domare il rogo e mettere in sicurezza la struttura, la quale ha subito ingenti danni, tanto da essere dichiarata inagibile.

L’anziana è stata salvata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della locale Stazione che, unitamente a personale volontario della “Misericordia”, l’hanno tirata fuori dalle fiamme: fortunatamente non ha riportato gravi ustioni.

Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, sono probabilmente divampate a causa del malfunzionamento di una stufetta elettrica.