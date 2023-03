Due bambini aggrediti da un pitbull, paura ad Atripalda Il papà ha sporto denuncia. Il cane era con il proprietario ma senza guinzaglio

E' accaduto in contrada Tiratore, ieri pomeriggio. Fortunatamente i bambini hanno riportato ferite lievi. Ma solo per un caso fortuito non è accaduta una tragedia. Il papà dei piccoli ha sporto regolare denuncia ai carabinieri della locale stazione. I militari stanno cercando di ricostruire quanto accaduto ai due piccoli che stavano giocando sotto casa. Erano le 16 circa, quando improvvisamente si è avventato addosso il cane, che era accompagnato dal suo padrone, ma senza guinzaglio, che ha azzannato il giubbotto del piccolo di 5 anni, la sorellina ha cercato di difenderlo ed è caduta al suolo. Il cane è stato preso dal suo padrone ed è andato via, senza nemmeno accertarsi delle condizioni dei bambini. Tanto lo spavento per i piccoli che fortunatamente hanno riportato escoriazioni e contusioni.