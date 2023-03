Pauroso scontro frontale tra due auto a Flumeri: ecco cosa è accaduto Due i feriti trasportati all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino

Pauroso incidente frontale a Flumeri. Un'auto contromano all'uscita della fondo valle ufita si è scontrata con una vettura che proveniva dal lato opposto. Una jeep compass e una ford focus i due mezzi coinvolti.

Lo scontro è stato violentissimo sembrerebbe nella fase di sorpasso di autocarro che viaggiava a marcia lenta. Tutti e due i conducenti alla guida, orginari di Andretta e Torella dei Lombardi, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale ad Ariano Irpino. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

L'intervento rapidissimo dei carabinieri ha evitato il peggio

Sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'iincidente, i carabinieri el nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino, i quali grazie al loro tempestivo intervento hanno evitato ulteriori pericoli per gli automobilisti in transito.