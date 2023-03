Incendio in un'abitazione di via Scipione: paura a Montella Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco

Paura questa mattina all'alba a Montella, in via Scipione Capone, dove si è sviluppato un incendio in un'abitazione. Non si registrano fortunatamente danni a persone. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco con diversi autobotti. Ci sono volute diverse ore per poter spegnere le fiamme. Non si sa ancora cosa abbia causato l'incendio. Grazie all'intervento dei caschi rossi si è riusciti a limitare i danni.