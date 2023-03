Aggressione tra ragazzine in via de Concilii, Airoma: c'è troppa indifferenza Il procuratore capo di Avellino al Convitto Nazionale, parla della rissa

La violenta aggressione avvenuta sabato sera in via De Concilij ha scosso l'opinione pubblica. Troppa violenza che si consuma nel centro città e sotto gli occhi di tutti. Violenza che vede protagoniste ragazzine minorenni.

Le forze dell'ordine stanno indagando sul caso. Si cercano altre immagini, anche quelle dei locali di via De Concilii che possono chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sull'episodio indagano i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Avellino, ma la rissa violenta ha richiamato l'attenzione di enti e istituzioni. Se la chiesa con don Vitaliano della Sala ha parlato di giovani poco ascoltati, dall'altro c'è il Procuratore capo Domenico Airoma che questa mattina in un incontro con gli studenti del Convitto Nazionale ha parlato di troppa indifferenza: “Credo che la cosa più brutta di questa vicenda sia l'indifferenza che ha circondato questo fatto, anzi in qualche modo il compiacimento, l'incoraggiamento, il riso che ha accompagnato quello che stava accadendo. Credo che sia un monito per i ragazzi ma soprattutto per noi, chiediamoci che valori abbiamo trasmesso"

La repressione, quindi, da sola non basta, perché non servono solo le parole- ha dichiarato – ma va fatta anche con gli esempi, tra i giovani di oggi si respira un'aria malsana e noi adulti siamo responsabili: quali sono i modelli che trasmettiamo loro? I giovani hanno comportamenti che rispecchiano quello che fanno degli adulti. Dobbiamo sperare che i giovani diventino sentinella della giustizia, perché spiace dirlo ma gran parte delle generazioni hanno fallito”.