Atripalda, schianto contro il bus: ventenne finisce in ospedale Nell'incidente, nei pressi dello svincolo Ofantina, coinvolte tre auto

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle 1.30 di questa notte sono intervenuti sulla SS 7 Bis, denominata Variante, nel comune di Atripalda in prossimità dello svincolo con l'Ofantina, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autobus e tre autovetture. Nell'impatto rimaneva ferito solo un ragazzo di circa 20 anni, il quale affidato ai sanitari del 118 intervenuti ne disponevano il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino pere essere sottoposto a cure mediche. L'autobus non aveva passeggeri a bordo, e per tutti gli altri occupanti dei veicoli coinvolti nessuna conseguenza di rilievo.