Sfondano vetrina e tentano il colpo: ladri in azione nella notte ad Atripalda Caccia ai banditi

Ladri in azione, questa notte, ad Atripalda, in via Manfredi. Alcuni malviventi hanno tentato il furto in un negozio di abbigliamento, spaccando una vetrina. I banditi hanno provato a portarsi all'interno del punto commerciale, per rubare merce ed eventuale denaro presente all'interno. Obiettivo fallito grazie al temperstivo arrivo di alcune pattuglie dei carabinieri. Starà a quest'ultimi ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dei suddetti. Indagini in corso.