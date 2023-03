Paternopoli, truffa l’anziana e poi confessa: scarcerato Il 21enne ha rimediato una condanna a 4 mesi di reclusione, pena sospesa

di Paola Iandolo

Truffa agli anziani: il 21enne di Casoria trovato in possesso di 1500 euro in contanti e tratto in arresto dai carabinieri di Montella è stato scarcerato, al termine della piena confessione resa dinanzi al giudice del tribunale di Avellino, Gennaro Lezzi. Al termine del patteggiamento il 21enne, difeso dall’avvocato Claudio Frongillo, è stato condannato a 4 mesi di reclusione, pena sospesa.

La ricostruzione

L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno tratto in arresto il 21enne di Casoria (NA), già noto alle Forze dell’Ordine. È accaduto ieri pomeriggio a Paternopoli, dove un’anziana del posto, tratta in inganno, avrebbe consegnato a un sedicente corriere 700 Euro in contanti. La malcapitata poco prima era stata contattata telefonicamente da uno sconosciuto che l’avvisava dell’imminente passaggio di un addetto per la consegna di un pacco destinato al nipote, chiedendo il relativo pagamento. Ma subito dopo ha chiesto l'intervento dei militari dell'Arma dei carabinieri.