Roccabascerana, incendiate tre auto nella notte: è giallo Indagano i carabinieri di Avellino

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino per un incendio divampato nella tarda serata di ieri a Roccabascerana, in via Bottilli.

Le fiamme hanno interessato una Fiat Punto e si sono propagate ad altre due autovetture (una Lancia Y e una Opel Corsa) parcheggiate nelle vicinanze.

L'incendio, che ha completamente distrutto i tre veicoli, è stato domato dai Vigili del Fuoco.