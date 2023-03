Fermato ad Atripalda con hashish e cocaina: arrestato 44enne salernitano I carabinieri della compagnia di Avellino hanno tratto in arresto l'uomo durante un controllo

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno arrestato un 44enne della provincia di Salerno per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale svolto ad Atripalda in orario serale, i carabinieri hanno intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura in transito. L’atteggiamento sospetto dell’automobilista ha indotto i militari ad approfondire le verifiche.

All’esito dell’attività, l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato trovato in possesso di 200 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e di 27 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché della somma in denaro contante di 85,00 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio. Alla luce delle evidenze emerse, il 45enne è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, tradotto alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. La droga è stata sottoposta a sequestro.