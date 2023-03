Traffico di cocaina tra Salerno e Avellino: arrestato insospettabile 41enne L'uomo è stato fermato dagli agenti della Mobile con 107 grammi di cocaina

Il personale della Squadra Mobile di Avellino ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un avellinese di 41 anni, incensurato, in quanto trovato in possesso di 107 grammi di cocaina.

In particolare, a seguito di segnalazione fiduciaria circa la sussistenza di un traffico di ingenti quantitativi di cocaina importati ad Avellino dalla provincia di Salerno, gli agenti della Squadra Mobile attivavano mirate attività investigative e di controllo del territorio, anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza stradali che permettevano di individuare l’auto, una Fiat Punto, con alla guida il citato 41enne. La perquisizione sul posto, estesa anche al veicolo, permetteva agli agenti di rinvenire e sequestrare ben 107 grammi di cocaina, verosimilmente destinata al mercato avellinese.

Dell’avvenuto arresto veniva data notizia al p.m. di turno che disponeva il soggetto fosse collocato agli arresti domiciliari.

La misura eseguita è a carattere cautelare, disposta in sede di indagini preliminari; avverso di essa sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario è persona sottoposta alle indagini e quindi persona innocente fino a sentenza definitiva.