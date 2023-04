Atripalda, extracomunitario semina il panico e tenta di aggredire ragazzine Bloccato da un poliziotto in borghese, il giovane è stato portato via dai carabinieri

Momenti di paura vissuti ieri sera ad Atripalda. Un giovane extracomunitario, molto noto nella città del Sabato, ha tentato di aggredire un gruppo di ragazzine. Il giovane, in passato è stato fermato più volte dalle forze dell’ordine sempre per episodi violenti. E ieri, in preda a un raptus, secondo alcune testimonianze ha cercato di aggredire delle minorenni.

L'episodio si è verificato intorno alle 21.30, nei pressi dell'Asl di Atripalda. Il giovane è stato bloccato da un poliziotto in borghese fuori servizio, anche se è stato colpito da un pugno in volto. Subito dopo, grazie ad una chiamata alla centrale operativa dei carabinieri, sono intervenute tre pattuglie che lo hanno bloccato e portato in caserma.