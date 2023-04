Incendio a Montefredane, sindaco conferisce encomio a poliziotto Raffaele Censullo, che libero dal servizio lo scorso sabato si accorgeva dell’incendio di Arcella

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha deciso di conferire un encomio al proprio concittadino, nonché poliziotto in servizio a Firenze, Raffaele Censullo, che libero dal servizio lo scorso sabato si accorgeva dell’incendio verificatosi alla frazione Arcella e prontamente interveniva, consentendo di mettere in salvo la proprietaria della legnaia andata in fiamme.

Il poliziotto, dunque, non esitava a prestare immediato soccorso alla donna allertando i vigili del fuoco del distaccamento di Avellino che si portavano sui luoghi dell'incendio e provvedevano a domare le fiamme. E’ stato un apprezzabile gesto di coraggio per il temerario poliziotto montefredanese che nonostante si trovasse in compagnia della piccola figlia presso l’abitazione dei propri genitori, luogo raggiunto in occasione della domenica delle palme, al cospetto delle fiamme e del fuoco, non ha minimamente esitato ad intervenire evitando il propagarsi di un incendio di più vaste proporzioni.