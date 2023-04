Baracca in fiamme a Prata Principato Ultra, l'intervento dei vigili in località Ponte Delle Lammie, nei pressi del torrente Marotta

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Prata Principato Ultra, in località Ponte Delle Lammie, nei pressi del torrente Marotta, per un incendio che ha riguardato una baracca in legno e lamiere. Le fiamme che hanno avvolto la struttura sono state spente mettendo in sicurezza l'area.