Avella, auto in sosta sul viale San Giovanni distrutta dalle fiamme La squadra dei vigili del fuoco ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'area

I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi 22 aprile sono stati impegnati in un intervento che ha riguardato un incendio di auto. Si è verificato nel territorio del comune di Avella, al viale San Giovanni, dove un'autovettura in sosta è improvvisamente andata a fuoco. La squadra intervenuta ha spento le fiamme che avvolgevano il veicolo e ha messo in sicurezza l'area.