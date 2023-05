Monteforte, uccise a martellate il cinese: ammessa la perizia psichiatrica Il processo continuerà il prossimo 20 settembre

di Paola Iandolo

Uccise a martellate il commerciante cinese Gao Yuancheng e ferì gravemente Tsankov Krasimir Petrov: accolta la richiesta avanzata dal suo difensore, Nicola D’Archi, di essere sottoposto alla perizia psichiatrica.Stamane è iniziato il processo il 24enne nigeriano dopo che era stato disposto il giudizio immediato per Robert Omo, finito in carcere per l’accusa di omicidio di Gao Yuancheng e del tentato omicidio di Tsankov Krasimir Petrov. Il processo per il 24enne, dopo le costituzioni delle parti civili rappresentate dall’avvocato Costantino Sabatino, continuerà il 20 settembre, quando il dottore Francesco Ruggiero, nominato dal tribunale, esporrà il contenuto della sua relazione, in merito alla capacità processuale e alla capacità di intendere e volere del 24enne nigeriano.

La ricostruzione del delitto

La brutale aggressione avvenne il 30 luglio 2022: Robert Omo, 24enne nigeriano senza fissa dimora, si aggirava tra gli scaffali del negozio. Quando si trovò davanti a sé Krasimir Petrov Tsankov, 49enne bulgaro. Robert Omo lo colpì violentemente. Nel vano tentativo di bloccarlo intervenne il titolare dell’attività - 56enne di origini cinesi- Yuancheng Gao. Robert Omo, però, che ancora brandiva il martello con cui aveva colpito Petrov, iniziò a colpire ripetutamente anche Gao, più colpi alla testa che condussero la vittima alla morte in pochissimi secondi. Una volta uscito dal negozio, furono i cittadini a bloccare quell’uomo armato di martello che si aggirava delirante e con fare minaccioso lungo via Nazionale.